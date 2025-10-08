救災言論惹議　劉世芳斥斷章取義造謠就送辦

左起台“內政部長”劉世芳、“警政署長”張榮興。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）台“內政部長”劉世芳在9月23日花加沙颱風期間“中央災害應變中心”第8次會議中，疑似在看到花蓮馬太鞍溪橋被沖毀時“呵呵呵訕笑”，引發譁然。劉世芳8日表示，對於網路造謠、斷章取義散播不實資訊的情況，一律送地檢署偵辦。此外網紅“館長”陳之漢在直播中回應大陸網友談到“斬賴清德狗頭”，“警政署長”張榮興也表示，已報請地檢署偵辦。



“立法院”財政委員會8日聯席審查“中央政府”因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算案”，中國國民黨“立委”賴士葆質詢，劉世芳在9月23日花加沙颱風期間“中央災害應變中心”第8次會議中，疑似在看到花蓮馬太鞍溪橋被沖毀時“呵呵呵訕笑”，要求說明。



劉世芳重申，該說法屬變造內容，若有違反《災害防救法》之不實傳播，將依法提告並送辦。她強調，即便她現在現場解釋，也可能被斷章取義。



中國國民黨籍“立委”葉元之質詢，9月下旬流傳一段“中央災害應變中心”會議錄音，內容疑似劉世芳稱“怎麼有災民坐在牆上看風景”，被外界質疑是譏笑災民。葉問此是否為事實。



劉世芳答詢，相關錄音為被剪接的片段，她在會中其實要求人員協助災民離開現場，並非訕笑。她強調不管在“中央”或地方，若有人假造或散播不實謠言，一律送地檢署偵辦。