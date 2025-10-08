詹江村：賴清德拍特朗普馬屁不成　自取其辱

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月8日電（記者 盧誠輝）賴清德日前接受美國媒體訪問表示，若美國總統特朗普能說服大陸永遠放棄武力攻台，特朗普必然會是諾貝爾和平獎得主，白宮則回應特朗普理應多次獲獎。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受訪問指出，賴拍特朗普馬屁不成，還被白宮賞了一巴掌，根本就是自取其辱。



賴清德日前接受美國廣播節目“The Clay Travis and Buck Sexton Show”主持人Buck Sexton專訪提到，賴希望特朗普能說服大陸永遠放棄武力攻台，特朗普必然會是諾貝爾和平獎得主。對此，白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，特朗普“理應多次獲得諾貝爾和平獎”。



詹江村強調，賴清德很明顯是在吃特朗普豆腐，這是非常不禮貌的行為，從白宮的回應也可以看出來，特朗普非常不以為然。因為特朗普得不得諾貝爾和平獎，怎麼會是由賴清德來決定？賴清德拍特朗普馬屁不成，還反遭白宮賞了一巴掌，根本就是自取其辱，實在有夠丟臉，



他指出，從白宮的回應可以看出，白宮似乎也在告訴賴清德，兩岸是否發生衝突，跟特朗普是否獲得諾貝爾和平獎根本無關。若再更深層一點來看，白宮也似乎在告訴台灣，不要一直刻意去挑釁大陸，否則到時候若真的挑起兩岸戰端，美國可能會袖手旁觀，因為特朗普根本不需要靠兩岸和平來得諾貝爾和平獎。



詹江村認為，台美關係原本心照不宣就好了，但賴清德非得拉特朗普下水，所以白宮現在賞賴清德一巴掌，明顯是在告訴賴清德，不要想以兩岸為藉口來拉美國下水。