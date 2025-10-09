台官方研議校園禁抖音　陳玉珍：因噎廢食

國民黨籍“立委”陳玉珍接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）台“教育部長”鄭英耀7日提出，將研議禁止全台中、小師生在校園內使用來自大陸的社群平台TikTok。中國國民黨籍“立委”陳玉珍接受中評社訪問時表示，政府若以資安為名封殺特定社群軟體，實屬怕陸、反中、懼共到沒自信，因噎廢食、故步自封。



民進黨籍“立委”王義川7日於“立法院”會質詢“教育部長”鄭英耀時表示，全台中、小學應禁止師生在校園內使用TikTok，質疑該平台涉及個資風險及“零錢包”支付功能安全疑慮。鄭英耀當場回應“會研議”。



陳玉珍在“立院”向中評社表示，全球社群平台如Facebook、Instagram、Threads、Twitter、Telegram、LINE等，也都可能出現詐騙與不當內容，難道衹有中國大陸有壞人，美國、日本、韓國等就全是好人嗎？



陳玉珍指出，鄭英耀若真要研議管制學生使用社群媒體，應針對手機沉迷與使用時間管理，去建立制度，而非僅針對抖音。



她說，手機沉迷影響學習這部分可以管理，例如新加坡就有制度，使用超時會自動切斷；對於色情或不利兒童的內容，也能透過分級與阻擋。但不能因為TikTok來自大陸就全面禁止。



陳玉珍強調，教育政策應兼容並蓄、開放心胸，不要故步自封、陷入反中情緒，讓下一代失去與國際接軌的機會。