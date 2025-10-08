台南高雄攻不下一席就辭黨魁　羅智強喊話

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人、“立委”羅智強今天重申昨天他在政見會上所下的軍令狀，明年台南、高雄市至少拿下一都，否則辭職下台，他強調這是代表這一任國民黨主席能開疆闢土的決心和態度，唯有如此才能讓國民黨動起來，明年縣市長的地方選舉打下漂亮選戰，此主張另一候選人郝龍斌也有提出，他呼籲其他候選人也能展現同樣的態度。



羅智強也提到，這場選舉他一定參選到底，只要還有人在謠傳他退選的消息，他一定提告。另外，他也沒有和誰結盟或者操作棄保的問題，他不是光榮戰勝，就是光榮戰敗，會挺直胸膛、戰到最後一刻。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



羅智強今天在“立法院”受訪時談到主席選舉議題，他強調，昨天在台中的政見會上，他立下兩個軍令狀，一是明年縣市長選舉，台南、高雄至少拿下一席，如果沒有的話，他就辭去黨主席；第二是，國民黨現在14個執政縣市的總席次如果沒有守住，主席也要負敗選責任，辭職下台。



羅智強說，南二都至少拿一席，這是進攻，執政縣市總席次不能減少，這是防守，這一攻一守的態度，他認為是新任黨主席應該有的，因為衹有這樣子才能帶領國民黨明年打出漂亮的選戰成績單。



他呼籲，還有一些候選人目前沒有這樣的表態，希望在距離選舉只剩最後10天的狀況下，大家能把態度展現出來。