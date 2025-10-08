輝達北士科用地卡關　藍桃議員要張善政力爭

桃園市議員黃敬平8日質詢桃園市長張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月8日電（記者 盧誠輝）輝達（NVIDIA）評估將台灣總部設在北士科，但近日卻傳出取得用地卡關。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平8日在桃園市議會質詢時表示，希望國民黨籍桃園市長張善政能繼續積極爭取，讓輝達重新考慮將亞洲總部據點設在桃園。



桃園市議會8日舉行第3屆第6次定期會，張善政率領桃園市政府各局處首長進行施政報告並列席備詢。桃園市議員黃敬平在質詢時指出，桃園具備產業聚落完整、交通便利、能源穩定及人才優勢，是最具潛力能夠爭取輝達亞洲總部據點落腳的城市。



黃敬平認為，桃園天災最少，企業營運風險低，桃園機場也近在咫尺，為商務往來提供最快速的交通動線，且桃園位於台北與新竹兩大產業重鎮之間的廊帶核心，無論是上下游產業鏈合作或研發資源整合都極具地緣優勢。



他提到，桃園還擁有中央大學、元智大學等理工人才基地，也鄰近新竹清華與陽明交通大學，人才供應穩定且地價相對北部低廉，有助吸引並留用高階科技人才。交通建設方面，高鐵、捷運、道路網絡完善，交通可及性甚至優於台北市內湖及北士科園區。



黃敬平指出，在產業供應鏈方面，桃園更聚集台達電研發中心、廣達總部、技嘉、英業達、仁寶、日月光、欣興等輝達合作夥伴，還有中華精測、達明等領先企業，形成完整的高科技製造與研發網絡，有利於輝達與供應鏈企業高效協作。另外在能源資源方面，大潭發電廠與即將設立的觀園變電所，能確保穩定供電，石門水庫可提供穩定科技用水，支援人工智慧液冷需求。



黃敬平強調，張善政具備科技產業背景，深知企業經營環境需求，能提供最友善的行政支援與投資條件，打造高效率、低門檻的企業環境。桃園不僅是科技產業聚落，更是結合創新與人文的智慧城市，包括PCB龍頭臻鼎科技與誠品集團皆選擇在桃園設立基地，顯示桃園兼具產業能量與文化深度。



對此，張善政回應表示，市府已與輝達側面了解，輝達之所以執著於在台北市落腳，主要是考量員工生活環境與子女教育問題。但桃園在居住條件與房價上更具優勢，市府也正協助評估國際學校設立事宜，目前已有芬蘭國際學校表達在桃園設校意願，將持續與企業溝通，提供完善配套以爭取輝達落腳。