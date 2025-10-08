張雅屏發臉書　籲國民黨內“台獨”分子該醒了

張雅屏痛批，國民黨內有人去獵巫、排擠堅信兩岸同屬一中的同志。（張雅屏-屏心而論臉書） 中評社台北10月8日電／國民黨前主席洪秀柱特助、黨前副秘書長兼組發會主委張雅屏8日提醒，“國民黨內的‘台獨’分子，該醒一醒了”。他們不敢自稱中國人，也反對“中華民國憲法”“兩岸同屬一中”的原則。他們多數出身國民黨青年團，卻跟著民進黨的論述走，把“去中反中”當作政治正確，去獵巫、排擠堅信兩岸同屬一中的同志。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



國民黨主席候選人鄭麗文9月出席紀念粥會精神導師吳稚暉誕辰160週年活動時表示，她帶領的國民黨，要讓全部的台灣人都能自豪、自信的說“我是中國人”。國民黨主席要有清楚的中國認同，全台灣不要再掉入民進黨設下的陷阱。



張雅屏8日在臉書發文表示，國民黨內的“台獨”分子？該醒一醒了！不同政黨有不同的意識形態，這是民主政治的常態。但讓人憂心的是——在中國國民黨內，竟然出現了一批不敢自稱中國人，反對“中華民國憲法”“兩岸同屬一中”原則的人。他們多數出身國民黨青年團，卻跟著民進黨的論述走，把“去中反中”當作政治正確。



張雅屏說，他能理解這批人受到課綱教育影響，把“台灣獨立”於中國之外視為理所當然。但他不能接受，他們因為認知不足的恐懼，去獵巫、排擠那些堅持“中華民國憲法”、堅信兩岸同屬一中的同志。動輒喊“某某人當選，國民黨就完了”！——這樣的話，才真讓國民黨離心離德。



張雅屏舉例，被認定是大統派的洪秀柱當過國民黨主席，國民黨完了嗎？沒有。反而，她撐過了黨產凍結最艱難的一年。當年“立院”35席“立委”中，願意幫黨中央的沒幾位；資深“立委”不敢接政策會執行長，最後是蔡正元接下重任；年輕“立委”不願接文傳會主委，之後他還當選了主席。洪主席用行動證明：信念比方便更重要。