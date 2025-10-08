表態！桃園市長張善政挺郝龍斌

國民黨主席候選人郝龍斌8日在臉書貼出拜會桃園市長張善政的短影片。（照片：郝龍斌臉書） 中評社桃園10月8日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席候選人郝龍斌8日上午在臉書PO出拜會國民黨籍桃園市長張善政的短影片，張善政公開表態力挺，強調郝龍斌“應該是當然人選”。郝龍斌則表示感謝，強調自己會不負所託帶領國民黨重返執政。



張善政8日下午在桃園市議會備詢後被媒體問及此事，則以“在議會不談黨部的事情”，低調避談。



國民黨主席選舉共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日在國民黨全代會中進行新舊黨主席交接。



郝龍斌日前接力拜會新北市長侯友宜、南投縣長許淑華等人，8日在臉書PO出與桃園市長張善政的合影影片，張善政公開表態力挺。



影片中，張善政對郝龍斌說，郝做過8年台北市長，不管是跟議員、議會怎麼打交道都很有經驗，郝的行事作風也很穩定，大家都看到郝的能力。現在國民黨在“中央”沒有執政，但是在所有縣市裡面，國民黨是佔多數。



張善政強調，他覺得黨主席最重要的任務，就是能夠把藍營在各地方的能量統合起來，在下一次2026地方選舉或2028大選的時候，能夠透過地方力量的集合，把國民黨的整體力量展現出來，在2028拿回執政權，“我覺得你應該是當然人選”。



郝龍斌面對張善政的鼓勵，也表達感謝說“如果我當上黨主席，還是要大家一起團結”，張則預祝郝一切順利成功，並說“我們很多人都有很深的期待”。對此，張善政8日下午在桃園市議會備詢後被媒體問及此事，則以“在議會不談黨部的事情”，低調避談。