花蓮災後16天　季連成：軍方接管光復重災區

災害應變中心前進協調所8日召開“花蓮光復鄉災後復原”記者會。（照片：行政院臉書） 中評社台北10月8日電／花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情第16天，災害應變中心前進協調所總協調官、“行政院政務委員”季連成今日表示，軍方人力機具將轉移到重災區佛祖街，市區側溝清持續進行，已完成1／3長度，預計10月中清理完。



花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，水淹光復鄉，釀成重大死傷，其中緊鄰馬太鞍溪的佛祖街，災情慘重，整條街上不僅全被泥土掩蓋，高度更深達2米，原本1層樓高的房屋，僅剩屋頂可見，還有6人失聯。由於開挖複雜，應變中心已要求志工全部退出，由軍方接手處理。



根據《中央社》報導，季連成說，今天起清理重點將移到佛祖街到保安寺，由軍方接管清理工作，家戶、道路淤泥幾乎清除完畢，現有街區垃圾為側溝淤泥及居民拆除裝潢的垃圾。



陸軍中將退役的季連成表示，側溝淤泥及家戶垃圾，協調光復清潔隊、各縣市支援垃圾車巡迴清理，預計10月10至15日完成清理。



季連成說，家戶水電已經恢復正常供應，已成立水電循線小組，逐戶詢問各家戶水電問題，有專線媒合水電師傅。



至於收容狀況，季連成表示，目前大進國小人數121人，希望“衛福部”跟“原民會”合作，讓收容居民轉介到旅宿安置，還給學生上學環境。



鳳林鎮受災狀況，季連成說，軍方已協助清理，且鳳林鎮長已簽結，不須派遣兵力前往，今天仍派兵力進行16戶受災戶家戶消毒。



媒體詢問，協助救災的警消人員、民間團體同樣因水災車輛泡水，卻排除補助範圍。季連成表示，災區問題複雜，認為有解套空間，可至一站式平台詢問，由專業人員評估認定。