王世堅推薦吳怡農、苗博雅選台北市長

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安明年尋求連任，民進黨前“立委”高嘉瑜日前推薦綠委王世堅出戰。王世堅8日受訪則推薦壯闊台灣發起人吳怡農、社會民主黨籍台北市議員苗博雅都是優秀的人才、好青年，可挑戰蔣萬安，強調絕對不是自己。



民進黨或泛綠陣營中，被點名挑戰明年台北市長人選眾多，包括吳怡農、前綠委高嘉瑜、苗博雅、“行政院副院長”鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、吳思瑤、王世堅等。



王世堅8日下午赴民進黨中常會前受訪表示，吳怡農、苗博雅都非常適合參選，各有優勢，苗對市政了然於胸可立刻上手，吳怡農則年輕肯學，是非常優秀的好青年。



王世堅指出，吳怡農是適合的優秀人才，各界都非常支持吳。至於高嘉瑜表達支持王世堅選台北市長，他認為高是基於多年議會情誼，他們在台北市議會共事10到20年，感情融洽，於公於私都合作過，她的支持，他很感謝，但絕對不是他。



他強調，民進黨內人才濟濟，黨有一定的規劃，許多優秀人才都在評估中，絕不是他，舉例苗博雅對市政業務瞭若指掌、駕輕就熟，是非常有能力的議員；吳怡農雖無議會經驗，但年輕肯學、從不口出惡言，過去幾次選戰表現優秀，對自己要求嚴謹，是非常合適的好青年。