朱立倫：兩岸和平想靠美國　不如靠自己

國民黨主席朱立倫主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文)針對賴清德近日表示，如果美國總統特朗普能促使中國放棄“武力攻台”，必然會是諾貝爾和平獎得主，中國國民黨主席朱立倫今天下午表示，賴清德想要靠華府、特朗普、任何其他人來創造兩岸和平，不如靠自己的努力、靠民眾的努力，這才是正道。



朱立倫質疑，賴清德為兩岸關係做了那些努力？他批評賴完全只想靠美國，但另一方面又為兩岸關係製造非常多的障礙，兩岸關係所以走到今日的局面，就是賴清德與民進黨所造成。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時做出以上表示。



朱立倫說，賴清德從就任到今天應該捫心自問，“你對兩岸關係做了哪些努力？”他批評賴清德完全只想靠美國與華盛頓方面尋求機會，但當台灣民間、地方政府以及國民黨與對岸交流時，民進黨卻是反對，甚至製造非常多的障礙。



朱立倫表示，國民黨希望兩岸對話時，民進黨是要對抗，對話跟與對抗僅一字之別，但差距甚遠，交流與交惡則是心態上的差距，兩岸走到今天，是民進黨造成的。國民黨也強烈要求對岸，要能夠正視“中華民國”存在的事實，以及正視大家期待兩岸和平交流的共同心願，兩岸對抗的聲音並非台灣主流民意。



朱立倫強調，想要靠華府、特朗普、任何其他人來創造兩岸對話、交流、和平，不如靠自己的努力、靠民眾的努力，這才是正道。



此外，朱立倫也宣布，後天的雙十節，國民黨將在中央黨部門口舉辦升旗典禮，他要邀請所有的同志與6位黨主席候選人共同參加，大家團結一致，熱愛“中華民國”並為國民黨加油。