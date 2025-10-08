王世堅：不必怕抖音統戰　你統我、我也統你

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”王義川7日質詢提出，應全面禁止中、小學師生在校園內使用TikTok（抖音），台“教育部長”鄭英耀允諾將研議。民進黨籍“立委”王世堅8日表示，他對抖音不熟悉，但不應以意識形態來看待社群平台，更不必怕抖音統戰，“你統我、我也可統你，要統大家一起來統！”



王世堅過往在擔任台北市議員時期，因在台北市議會質詢時任台北市長柯文哲時，屢爆金句，其中嗆柯文哲“本來應該從從容容、游刃有餘；現在是匆匆忙忙、連滾帶爬！”、“睜眼說瞎話、你還哽咽什麼啦？你再出什麼哭、沒出息！”等語，被大陸網友在抖音上魔改成各種創作版本，爆紅兩岸。



王世堅8日下午赴民進黨中常會前受訪表示，自己才使用智慧型手機一、兩年，對TikTok抖音不熟悉，但“別人可以統我們，我們也可以統他們；台灣人自信又堅強，不怕被統戰。”台灣人民多半理性、堅韌，反而是政治界有些人太玻璃心。



“你統我，我也統你啊，要統大家一起來統，我們也可以統人家！”王世堅說，TikTok在全球皆有用戶，包括美國也有使用者，既然是全世界的平台，就該用更客觀角度分析，不要以政治立場去判定哪個軟體能不能用，台灣人有信心、強韌又聰明，不會被洗腦。



王世堅也笑說，網路世界充滿創意、鬼才與天才，他嘆為觀止，那是他幾年前的質詢，如果柯文哲當年聽進去，就不會涉入京華城案。而自己早在柯文哲任內第一次總質詢時，就提醒他性格上最大缺陷是聽不進別人的建議、執迷不悟。



記者問，柯文哲7日出庭時提到，比起與中國國民黨籍台北市議員應曉薇的“便當會”，在議場聽王世堅質詢都是講幹話、表演，有何看法？王世堅回應，代表他早就戳到柯文哲的痛點，柯文哲如今心虛、顧左右而言他，還失去前市長該有的格調。



王世堅表示，他與柯文哲共事8年，僅在柯市長任內參加過一次“便當會”，他對柯感到失望，柯從不願聽進不同意見，習慣找同溫層附和的人，應曉薇就是柯的同溫層，所以便當會一吃再吃，他也不想講難聽的話，但柯跟應曉薇的關係，有待司法調查的結果，是不是“沆瀣一氣”？