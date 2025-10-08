鄭麗文轟黨中央打壓　國民黨：依事實說話

國民黨發言人楊智伃（右）與鄧凱勛回應媒體提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人鄭麗文日前被爆料，為了這次參選黨主席，在登記為候選人之前，才完成補繳過去積欠的黨公職人員募款責任金額，鄭則怒指遭黨中央造謠、打壓。對此，國民黨發言人楊智伃今日表示，黨中央一直以來都是依照事實說話，不論是補繳黨費或募款責任額項目，黨中央都有白紙黑字，紀錄相關時間與流程。



楊智伃強調，相關規定都是國民黨一直以來的制度，期待這次的黨主席選舉能為未來4年的全黨團結而努力，而非攻擊黨中央。她指出，鄭麗文是在9月10日完成補繳募款責任額，並於之後取得候選人資格，這些都是白紙黑字的事實。



國民黨今天下午召開中常會，楊智伃在會後轉述並接受媒體提問時，做出以上表示。



另外，由於民進黨已陸續提名明年縣市長選舉人選，國民黨是否會擔心進度？



國民黨發言人鄧凱勛表示，國民黨長期深耕地方，人才濟濟，在黨中央的布局下，很多民代擔任縣市黨部主委，而且都是未來很有機會繼續服務地方的人選，相信黨的提名制度在未來新主席的領導下，會有最智慧的提名方式。他強調，現在國民黨已經重回人民好感度第1名，相信已為未來的勝選打下良好的基礎。