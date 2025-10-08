民進黨：支持賴清德穩定兩岸、深化台美合作

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）針對賴清德近日接受美媒訪問時表示，如果美國總統特朗普能促使中國放棄“武力攻台”，必然會是諾貝爾和平獎得主。民進黨發言人吳崢8日表示，民進黨全黨支持賴清德領導台灣，穩定兩岸關係、深化台美合作。



吳崢8日於民進黨中常會後記者會回應指出，民進黨對於賴清德在兩岸與區域外交布局深具信心，民進黨全力支持賴清德領導台灣穩定兩岸關係、深化台美合作，相關專訪細節將由府方統一說明。



吳崢轉述，中常會中，賴清德也特別關心花蓮地震與颱風災後復原情形，並表達對前“行政院長”張俊雄辭世的深切哀悼。民進黨中常委們將於11日出席告別式，向這位民主前輩致敬，感念張對台灣民主的奉獻。



吳崢指出，民進黨全力投入救災，由黨副秘書長何博文報告相關進度，至今動員超過800人力、發送上萬件物資，“行政院”副秘書長阮昭雄也赴花蓮考察災情，協助地方復原。



據了解，中常會臨時動議中，民進黨籍“立委”王世堅發言關切輝達（NVIDIA）在台北市北投士林科技園區投資案進度，批評中國國民黨籍市長蔣萬安“完全沒能力處理，讓財團吃得死死的”，並詢問“中央”是否介入協助。



賴清德回應表示，“行政院”已有出手協助。民進黨政策會執行長吳思瑤補充，“中央”與地方保持密切聯繫，台北市政府先前針對地上權專案行文“內政部”，“內政部”已於7月回函確認依規可行，市府後續將依專案辦法送審核備。



此外，中常會中，民進黨“立法院”黨團也報告了“立法院”財政、經濟等六個聯席委員會審查“強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例”進度。民進黨團9日將啟動“甲級動員”（全員動員），應對在野黨提出的不同版本條例及復議案，展現執政黨的政策責任。

