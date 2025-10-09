中評鏡頭：台中海洋館開幕　巨型水母缸震撼

台中海洋館水母展廳。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月9日電（記者 方敬為）歷經14年規劃、斥資新台幣13億元的“台中海洋館”8日正式開幕，為全台最新、最先進的海洋生物展示場館，該館除了有全台首創的開放式企鵝展區，更有全台規模最大的水母展館，8米巨型水母缸，視覺效果震撼，館內還有搭配投影劇院沉浸式大洋缸等設施，成為熱門的中台灣新興景點。



台中海洋館在前台中市長胡志強任內開始規劃，歷經14年、3任市長，終於在今年8月完工試營運，10月8日起正式開幕，並盛大舉辦開幕典禮，國民黨籍台中市長盧秀燕前來見證，並肯定台中海洋館有4大創舉，包括中部唯一座大型海生館、全台唯一座地方政府獨資興建的大型海生館、全台唯一開缸式展覽、全台規模最大水母展廳，可望帶動台中海線觀光旅遊。



海洋館有八大主題展區，涵蓋台中從山到海、從淡水到海水的生態樣貌，包括台中河川區、濕地體驗區、水母區、企鵝區、璀璨珊瑚區及鯊魚虛實展示缸等。



其中室內濕地體驗潮汐區，模擬濕地環境與地貌，遊客可脫鞋涉水觀察濕地的潮汐變化與生物。開放式企鵝展示空間也是全台首創，遊客可在多角度觀察企鵝悠游的姿態，近距離互動。



館內有2個主大區域，其中一處是全台規模最大的水母展館，有8米深巨型水母缸、超過20種水母的豐富種類，以及搭配沉浸式互動投影，讓遊客能體驗如夢似幻的“水母幻境”。 此外，館方還設有水母實驗室，是繁殖與養殖水母的核心基地，並與日本加茂水族館技術交流。



另外一處設館內最大展示缸“黑潮之海”，水深達10米、蓄水量700公噸，是全台第二大的展示缸。 該水槽以黑潮洋流為主題，展示了多樣的海洋生物，並結合劇場式沉浸投影，提供壯闊的海洋生態體驗。

