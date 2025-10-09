李世暉：高市早苗調整台灣有事論調機會高

台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）有望成為日本首相的自民黨總裁高市早苗，會如何處理日中關係？台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉接受中評社訪問表示，日中關係的關鍵觀察點，是高市早苗會否親自參拜靖國神社，若如此日中關係很可能停滯，甚至升高衝突，公明黨近期就建議過去常參拜的高市早苗在靖國神社的問題上，採取低調作為。



位於東京千代田區的靖國神社將於本月17至19日舉行秋季例行大祭，日本《共同社》報導，多名消息人士7日透露，日本自民黨總裁高市早苗正考慮放棄在大祭期間前往參拜。



李世暉認為，高市早苗即便過去色彩鮮明，但不太可能會在任期的前期，就端出過去對中國的相關批判，儘管高市早苗過去經常主張“台灣有事、日本有事”，但成為日本首相的高市早苗調整說辭的機會比較高。不過，高市早苗正是做別人不敢做、說別人不敢說的人設，才能在保守中庸的自民黨中脫穎而出，未來還得多加觀察。



當選日本執政黨自民黨總裁的高市早苗，可望在10月15日日本國會新會期開議時，獲眾議員投票當選首相，由於高市早苗具極右派、保守民主主義者的傾向，過去長年也主張“台灣有事即日本有事”，高市早苗上台後的日本對外關係成矚目焦點。



李世暉為日本京都大學經濟學博士，曾任政大日本研究碩士、博士學位學程主任，現為台灣日本研究院理事長、政治大學國際事務學院專任教授兼日本研究學位學程主任，研究專長包括日本經濟、日本科技。



李世暉接受中評社訪問表示，即便高市早苗具有鮮明的個人色彩，但日本的外交政策具有一貫性或連續性，高市早苗自詡為安倍晉三的接班人，採取安倍晉三路線的可能性很高，也就是把日台關係從日中關係裡拉出來脫鉤處理，將台日關係政策放在首相主導，跳脫過去由外務省官僚主導日台關係的思維，也因此日台關係未來的發展會有較好的環境，就看日台之間要針對哪些議題進一步合作。



李世暉說，至於日中關係變化的關鍵觀察點，是過去經常參拜靖國神社的高市早苗，會否以首相的身份親自參拜靖國神社，過去安倍晉三、石破茂任內都未親自參拜靖國神社，而若高市早苗親自參拜，日中關係很可能停滯，甚至是進一步升高衝突。公明黨近期就有建議高市早苗在靖國神社的問題上，採取低調作為，若如此，日中關係就會是比較好的狀況。



李世暉指出，與日本嚴重對立對中國來說不一定是好事，因為中國目前全力與美國進行競爭，再加上內部經濟轉型過程中，若能與日本、韓國改善關係，是比較好的選擇，因此中國現在應該也很重視中日關係。

