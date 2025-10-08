花蓮馬太鞍溪堰塞湖探勘隊歸來　驚嘆像末日

林保署花蓮分署9月30日出動探勘隊進行馬太鞍溪堰塞湖路線踏察特遣任務。（照片：林業及自然保育署花蓮分署臉書） 中評社花蓮10月8日電／林保署出動探勘隊進行馬太鞍溪堰塞湖路線踏察特遣任務，光復林道隊今天返回，參與任務的布農族森林護管員田宇倫說，隊伍花了5天才走到現場，但堰塞湖旁塵土飛揚“陽光都照不進來”，跟世界末日差不多！



花蓮分署長黃群策說，評估光復林道隊勘察情況、照片等，“看看是否可能做一條路到湖區”。



馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩，大量泥水沖到花蓮光復鄉等造成嚴重災情，迄今已18人死亡，6人失蹤。復原工作仍在進行中。



林業保育署花蓮分署9月30日出動由資深森林護管員、山難救助協會東區搜救委員會、登山協作等組成的2支探勘隊伍，步行上山至馬太鞍溪堰塞湖探勘路線，自光復林道入山隊伍今天抵達光復鄉。



根據《中央社》報導，黃群策接受媒體聯訪表示，7月26日得知堰塞湖發生後，經調查相關地圖、地形資料，發現沒有路能到達，但為了未來能進行監測、管控或未來可能有工程手段，“必須還是要有地面部隊到達”。



黃群策說，這次派2支隊伍分別從馬太鞍溪北岸萬榮林道跟南岸光復林道入山，萬榮林道隊昨天已回到駐地，南岸隊伍必須從光復林道37K再往內走，靠山裡面沒有步道、路徑或獵徑，必須要披荊斬棘才能到達，原本預估是4日抵達、9日回來，但回程時間提早至今天已經到達。



黃群策表示，萬榮林道隊回報，該路線很多段要用垂降方式，地形陡峭沒辦法做道路，而光復林道隊雖然較遠也陡峭，“但是我們會經過他們的勘察情況、照片現況等，我們來看看是否有可能做一條路到達湖區”。

