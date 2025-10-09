許文忠：美國傳產到晶片全面掠奪　台灣嚴峻

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月9日電（記者 方敬為）台官方表態願複製“台灣模式”助美國設科學園區，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，民進黨政府宣稱不接受美國拋出拆分台灣晶片五成產能，卻一面要助美建構科學園區，當中仍隱含產業技術外移的風險，美國從針對台灣巨大自行車祭出暫扣令，到要求“台美晶片產能五五分”，傳產到科技業無一不掠奪，台灣陷入嚴峻困境。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



“行政院副院長”鄭麗君於“台美第五輪實體磋商”後，倡議以台灣科學園區的成功經驗，協助美國建構半導體產業聚落，並輔以政府金融支持，共創“台美高科技戰略夥伴”的雙贏榮景。



許文忠表示，在此前，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）才公然宣示，要在任內確保台灣四成晶片製造回流至美國，最終目標是高階製程晶片產能“五五分”，縱使鄭麗君表示“未承諾相關議題”，但仍不免讓人質疑，所謂“台灣模式”助美建構科學園區，是否正是美方拆分台灣晶片產能的路徑？



許文忠認為，無論是“晶片產能五五分”或“台灣模式”，皆與產業現實脫節。在自由市場中，市佔率是企業競爭力的體現，由技術、良率、成本與供應鏈效率等無數細節積累而成，絕非政治談判桌上可以人為劃分的“蛋糕”。台積電今日超過六成的先進製程市佔率，是數十年磨一劍的成果。若美國本土產業缺乏相應的工程文化與供應鏈基礎，即便強行分配五成訂單，也無法憑空變出具備同等競爭力的產能。



換言之，許文忠說，鄭麗君拋出複製台灣模式到美國，基本上也是一場笑話，台灣模式之所以成功，除了前述企業本身長時間的努力及摸索，發展出一套獨有的商業模式之外，還有包括台灣的地緣經濟關係，產業可以背靠著中國大陸的市場與取得物美價廉的零部件等供應鏈，持續發展壯大，再加上台灣在交通樞紐方面的優勢，這些都是美國無法複製過去的。

