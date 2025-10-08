白喬茵獲選主持雙十　樂見高雄聲音被聽見

國民黨籍高雄市議員白喬茵8日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）雙十慶典將近，記者、主播出身的中國國民黨籍高雄市議員白喬茵獲選成為雙十慶典主持人，近期數次奔波來回台北、高雄出席活動與排演。對此，她說很開心高雄的聲音被聽見，也認為政治和諧與社會團結是台灣目前最需要的兩樣價值。



台灣今年歷經美國關稅壓力與大罷免引起的衝突對立，對此，白喬茵也說，台灣現在最需要的兩樣價值：政治和諧與社會團結，只要彼此多點體諒、少點對立，都是這座美麗寶島上，性格質樸、認真付出的善良台灣人。



雙十慶典由慶籌會主辦，國民黨籍“立法院長”韓國瑜是慶籌會主委，今年典禮主持人由高雄市議員白喬茵、中天新聞主播林嘉源共同主持。白喬茵曾任三立新聞台政治組記者及主播，並在韓國瑜任高雄市長期間擔任高雄市政府副發言人。



對於“高雄的聲音”能在雙十慶典舞台被聽見，白喬茵感到是榮譽也是責任，近期每周固定抽出一到兩天時間到台北排演，排演一次要花近4小時，還得加上南北來回交通時間，且正逢高雄市議會開議，她說時間確實有被壓縮，但都努力來達成任務、做好每件事。



白喬茵提到，雀屏中選是由慶籌會負責來通知，她並沒有因此特別與韓國瑜院長有特別聯繫，過去雙十慶典都是挑選台北主播來擔任主持，所以能獲選讓她非常驚訝也非常開心。至於是否壓力大，她說以前就有在電視台主持經驗，不會特別緊張