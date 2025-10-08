台零組件流入俄無人機？顧立雄：會再了解

綠委李坤城質詢台“防長”顧立雄。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北10月8日電／烏克蘭總統澤倫斯基點名俄羅斯無人機零組件來自台灣。台“國防部長”顧立雄今天表示，他這邊沒有相關訊息，民間在零組件的供應鏈上，“可能有不是那麼直接的管道”，但會跟“經濟部”一起了解。



媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，俄羅斯5日對烏克蘭發動的致命空襲中，其所使用的飛彈與無人機，竟包含超過10萬個來自外國的零組件，他更直接點名這些零件來源地“包括台灣”。



“立法院”財政委員會今天審查“‘中央政府’因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別預算案”，邀“主計長”陳淑姿、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”龔明鑫等人列席報告，並備詢。



根據《中央社》報導，民進黨籍委李坤城質詢時詢問，澤倫斯基點名，有台灣的零組件用於俄羅斯無人機、飛彈，是否屬實？顧立雄回應，他這邊沒有相關訊息，民間在零組件的供應鏈上，“可能有不是那麼直接的管道”，“國防部”無法排除、也無法進一步確認，因為都屬於民間的部分。



李坤城則要求，“國防部”應進一步確認，因為就像台塑買俄羅斯的輕油一樣，若台灣有民間的零組件用於俄羅斯的無人機，對台灣的形象不好。顧立雄說明，民間部分，“國防部”會跟“經濟部”一起了解。