許淑華接待高虹安 參訪南投茶博盛會

新竹市長高虹安與38名里長至南投參訪，南投縣長許淑華親自接待。（高虹安提供） 中評社南投10月8日電／2025南投世界茶業博覽會熱鬧登場，無黨籍新竹市長高虹安今天受東區基層建設促進會邀請，與38名里長至南投參訪。中國國民黨籍南投縣長許淑華親自接待，雙方就觀光發展、城市行銷及地方產業推動經驗交流，氣氛融洽。



綜合台媒報導，新竹市東區基層設促進會8日參訪南投茶博會。南投縣長許淑華表示，大家可以互相交流、學習。很多新竹的里長也來了，藉這個機會，邀請新竹市，各項自強活動可以選擇到南投。茶博接下來的重戲是10月10日的雙十節焰火，許淑華邀請新竹的朋友可以到南投遊玩。



新竹市長高虹安指出，南投的茶葉不管是種類或產量，都非常重要且知名。新竹市38位里長到南投茶博會交流，適逢雙十節焰火10月10日在南投，很令人期待，適合攜家帶眷一起來。高虹安說道，南投、新竹的合作非常多，南投優秀的農產品帶到新竹銷售，兩個城市可以創造雙贏。



高虹安今天除拜會南投縣府團隊，也參觀茶博主會場，體驗當地茶文化與展區特色。現場不少民眾見到高虹安現身，紛紛上前合影留念。有茶業業者及青農熱情邀請簽名打卡，場面熱鬧。高虹安則親切致意，讓不少民眾直呼“市長好親切”。



高虹安提及，南投縣在觀光與農業發展上的經驗相當值得借鏡，特別是南投世界茶業博覽會自2010年舉辦以來，已成為全台矚目的觀光品牌活動。今年更結合千人茶會、國際茶展等多元內容，充分展現地方產業深度與文化底蘊。



高虹安強調，未來期盼新竹市持續推動與南投縣的跨縣市合作，無論觀光、文化或產業領域，共榮共好。