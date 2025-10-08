高金素梅挺羅智強　強調抗綠戰場在“立院”

無黨籍委員高金素梅牽起羅智強的手喊“支持3號羅智強，凍蒜！”（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月8日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人羅智強今天下午到台中與黨員座談，特別邀請無黨籍“立委”高金素梅站台，高金表態支持羅智強，肯定羅在“立法院”敢衝、敢撞。她強調，“立法院”在野團結，強力監督問政大家有目共睹，未來要下架民進黨，主戰場就在“立法院”。國民黨若由羅智強領軍，中央黨部到“立法院”直接連線作戰，定能發揮最佳效果，呼籲黨員自主投票，支持羅智強！



羅智強8日下午在台中市南區與黨員座談，高金素梅現身相挺，牽起羅智強的手喊“支持3號羅智強，凍蒜！”強調羅智強是她心目中最佳國民黨主席人選，雖然她沒有黨籍，不具投票權，但還是想請國民黨的朋友們票投羅智強。



高金素梅表示，本屆國民黨“立法院”黨團發揮前所未有的戰力，讓人耳目一新，她在“立法院”與藍營、白營合作，在野團結，強力監督問政大家有目共睹，其中羅智強敢衝、敢撞，現在又擔任黨團書記長，未來國民黨若由羅智強領軍，一定能有新氣象。



高金素梅指出，羅智強在有關藍營的事物都是兩肋插刀，先前罷免綠委連署被法辦的年輕人，羅第一個站出來協助負擔保釋金，這叫有情有義；在大罷免期間，羅智強本身也面臨被罷免的挑戰，但仍全台跑透透替同志站台反罷，這叫同舟共濟、寬厚；羅智強又是個孝子，集情義、寬厚、孝順於一身，這樣的人絕對是好人才。



高金素梅強調，未來要下架民進黨，主戰場就在“立法院”，因為所有政策的攻防，攸關“中央”地方的法案，都是在“立法院”發生，國民黨若由羅智強領軍，中央黨部到“立法院”直接連線作戰，定能發揮最佳效果，她明白國民黨黨員有時候背後會承受一些大老的壓力，但她還是呼籲黨員自主投票，選對的人，支持羅智強！