台中黨員座談　羅智強唱軍歌拉攏軍系支持

國民黨主席候選人羅智強在座談會中高唱《台灣光復紀念歌》、《陸軍官校校歌》。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月8日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人羅智強今天下午到台中與黨員座談，該場由“八百壯士捍衛中華協會”協辦，羅智強當場唱起《台灣光復紀念歌》、《陸軍官校校歌》，現場黨員聞聲齊唱，氣氛熱絡，前來站台的無黨籍“立委”高金素梅也幫和聲，還提及她父親是來自安徽的職業軍人，肯定羅智強替軍公教人員爭取福利，助拉攏軍系支持。



羅智強8日下午在台中市南區與黨員座談，特別請“八百壯士捍衛中華協會”協辦，強化與軍系黨員的聯繫，國民黨主席選舉，軍系黨員的支持意向是左右選局的關鍵，目前候選人當中包括郝龍斌、鄭麗文強調獲得軍系支持，羅智強也不落人後。



羅智強在座談會中高唱《台灣光復紀念歌》、《陸軍官校校歌》，吸引軍系黨員齊聲唱和，並獲得滿堂彩。



羅智強痛批，民進黨說台灣沒有光復節，那賴清德現在應該是“賴皮總督”！台灣光復節紀念日被民進黨沒收，在他與高金素梅積極爭取下，台灣光復節終於在今年恢復放假紀念。



羅智強強調，“忠黨愛國”不是口號，而是要以行動來展現，今天他與高金素梅等在野黨“立委”一同恢復台灣光復節，同樣的也持續為軍公教人員的福利發聲，他並允諾，未來會繼續與軍公教人員同在，不讓軍公教人員的福利再被惡意剝奪。