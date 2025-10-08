張善政表態挺郝有壓力？ 鄭麗文：繼續努力

國民黨主席候選人鄭麗文受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平)中國國民黨主席10月18日改選。黨主席候選人鄭麗文8日傍晚到高雄合群新城舉辦黨員座談會爭取眷村深藍選票支持。鄭麗文強調要以“行動黨主席”身分經常坐鎮南台灣，打破綠色長期執政魔咒，並帶領台下近百人比出5號，高喊“5號勝利”，場面氣氛熱絡。



另外針對黨籍桃園市長張善政上午宣佈支持郝龍斌後是否感受到壓力，鄭麗文回應，希望大家都能夠用最好的表現來爭取大家的支持，她自己在尋求支持的過程當中也得到非常多前輩、各縣市首長、議長的鼓勵與支持，所以會繼續努力。



鄭麗文8日下午5時起分別在高雄左營的“合群新城”與“果貿活動中心”舉辦兩場黨員見面會，地點都是在左營眷村，搶深藍選票。“合群新城”場次由前藍委張顯耀主持，號召約1百人到場參與。



鄭麗文上台演說時強調，她要把重心放在南台灣，明年選舉一定要翻轉南台灣，一定要打破南台灣綠色執政的魔咒，希望能夠團結所有的力量在南台灣，明年選舉能夠政黨輪替，換人換黨做做看。



鄭麗文演說時也特別強調，國民黨必須脫胎換骨、耳目一新，她也承諾將當選後將以“行動黨主席”的身分，經常坐鎮南台灣，將台南和高雄視為明年選舉的“重中之重”。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中。