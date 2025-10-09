謝美英：花蓮救災靠志工　突顯賴執政無能

無黨籍桃園市議員謝美英。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月9日電（記者 盧誠輝）花蓮救災首度傳出悲劇，桃園挖土機行老闆林鴻森在救災過程中被刺傷感染引發敗血症，中秋夜過世。無黨籍桃園市議員謝美英接受中評社訪問表示，花蓮災後逾2周來，大批志工不斷湧入災區，人溺己溺的精神雖然令人感動，但也突顯“賴政府”的執政無能，像這種嚴重的天災，救災應該是“中央”責任，不該有這種悲劇發生。



謝美英，東華大學企業管理研究所碩士，曾任桃園市媒體記者協會副會長、亞洲電台節目部新聞副理、主持人。2018年首次參選就高票當選中壢區市議員，並加入議會無黨聯盟黨團擔任發言人，2022年再度高票連任。



謝美英指出，林老闆奮不顧身救災的精神雖然令人感佩，但在悲劇發生後，“賴政府”卻還在進行政治操作，林老闆的死根本就是不應該發生的悲劇。現在反而沒有人去檢討為什麼會發生這種事情？也沒有人去責備政府，去追究政府該有的責任，整件事情已經完全被模糊了焦點。



她說，花蓮災後為什麼都是來自民間自發性的力量在救災？包括“鏟子超人”、“推高機超人”、“挖土機超人”等一大堆各種名目的超人，但她想請問的是，政府在哪裡？難道大家現在都只能靠自己？也難怪現在還有許多來自全台各地的熱心志工都還在問，哪裡有青蛙裝可以借，因為他們要去清水溝了，讓她覺得台灣老百姓真的很可悲也很可憐。



謝美英強調，發生這麼嚴重的災情，“中央”和地方應該馬上對接，看地方有什麼需要，“中央”就全力協助，但現在看到的卻是，“中央”和地方還在互推責任、互吐口水，這叫所有災民情何以堪？尤其是看到“行政院長”卓榮泰竟然還有臉在“立法院”和在野黨大小聲的鬥來鬥去，實在讓人看不下去。



謝美英質疑，花蓮發生這麼嚴重的災情和死了這麼多人，難道卓榮泰都不用下台負責嗎？她舉例，如果大家還記得2000年在嘉義發生的“八掌溪事件”，當時有4名工人在受困溪床2個小時後被洪水沖走不幸罹難，時任“行政院長”唐飛在事發2天後就主動請辭，雖然後來是由時任“行政院副院長”游錫堃辭職扛責，但這才是身為政務官該有的擔當與責任。