張亞中示警台海風險高　盧秀燕不表態

張亞中合體盧秀燕吃播。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月8日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人張亞中今晚拜會台中市長盧秀燕，兩人合體吃播，張除了闡述參選理念，也表達對未來兩岸關係的擔憂，示警國民黨若無法創造兩岸和平空間，一旦中國大陸的耐心消磨殆盡，美國抽腿，台海風險勢必陡升。張亞中滔滔不絕，盧秀燕則聆聽點頭。對於兩岸等議題，盧秀燕向媒體表示，今天主角是候選人，她提供發聲平台，不特別表達意見。



張亞中8日晚間到台中市拜會盧秀燕，兩人到南屯區知名上海生煎包、小籠包餐廳“滬舍餘味”用餐，張亞中帶了3本著作贈予盧秀燕，分別是《理想的中國人》、《孫文思想基本讀本》、《台灣再光復》，強調身為國民黨人，國族大義、中華史觀非常重要。



原任教於台灣大學政治學系的張亞中開口滔滔不絕，強調他是所有黨主席選將當中準備最久，一路走來始終如一，不向其他候選人都是在盧秀燕宣布不選黨主席後，才匆忙上陣，並批評國民黨已經失去黨格、黨魂，一場主席選舉都能夠沒有制度，朝令夕改。他也重申，來拜會盧秀燕只是來交流，讓盧秀燕對他有更深入的了解，不會情緒勒索，要盧表態相挺。



張亞中隨後表示，他參選黨主席，內心其實是不舒服的，因為整個國民黨需要改革的地方太多了，失了黨魂、黨格，百年大黨已不復往日榮光，尤其在兩岸關係上面，其他候選人都只會喊口號，卻不知道，台灣的未來岌岌可危，國民黨若無法創造兩岸和平空間，一旦中國大陸的耐心消磨殆盡，美國抽腿，台海風險勢必陡升。他已有一套方法，有信心可以爭取到時間、空間，否則最危急的情況，可能2027年台海就會掀起波瀾，我們現在只把目光放在2028大選，卻沒想過2027年台海情勢就可能生變。



盧秀燕表示，她今天就是傾聽候選人的意見，她也很敬佩張亞中老師，她本身是一位黨員，要打開心胸，參選人和黨員各有義務，若先入為主故步自封，基本上就不能選賢與能，她希望展現黨員義務，打開心房，聽其言觀其行，幫黨做最好的選擇，希望候選人透過這個平台，多一個機會和社會大眾溝通，她至少有這點被利用的價值。



對於兩岸議題，盧秀燕則向媒體表示，今天主角是候選人，她提供發聲平台，不特別表達意見。