蕭旭岑：兩岸問題兩岸解決　依靠美國不可行

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社資料照） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）針對賴清德近日表示，如果美國總統特朗普能促使中國放棄“武力攻台”，必然會是諾貝爾和平獎得主，馬英九基金會執行長蕭旭岑向中評社表示，這是行不通的做法，兩岸問題最終衹有兩岸自行透過和平途徑解決，依靠任何外國尤其是美國，都是不可行的，永遠無法解決問題。



蕭旭岑強調，雙方均堅持“兩岸同屬一個中國”原則，只要有這個共同政治基礎，大陸就沒有武力攻台的理由與正當性，雙方再逐漸透過和平的途徑，共商兩岸爭端解決之道，如此才是正辦。



賴清德近日接受美國廣播節目“The Clay Travis and Buck Sexton Show”的專訪中，強調中國對台灣持續施壓的事實。他說，若特朗普能促使中國放棄對台動武，這將是對全球和平的重大貢獻，“絕對值得獲得諾貝爾和平獎”。對此，白宮方面也作出回應，表示特朗普值得配得上諾貝爾和平獎的肯定，且不僅一次。



蕭旭岑對此接受中評社訪問時表示，從歷史經驗證明，美國調停兩岸，從來沒有成功的例子，前美國駐華大使羅德（Winston Lord）的名言“美國人還沒有聰明到足以調解兩岸中國人之間的爭執”，到現在依然適用。



蕭旭岑說，就他的觀察，特朗普政府目前也沒有調停兩岸的動機，反倒是台灣人卻感受到可能“被美國交易”的恐懼。



蕭旭岑認為，兩岸問題由兩岸自己解決，想要依靠美國完全不切實際，而正本清源之道，就是兩岸根據各自的“憲法”與法律，雙方均堅持“兩岸同屬一個中國”原則，只要有這個共同政治基礎，大陸沒有武力攻台的理由與正當性，雙方再逐漸透過和平的途徑，共商兩岸爭端解決之道，如此才是正辦。



蕭旭岑強調，他並不認同賴清德用討好的語氣與方式，寄希望於特朗普促成兩岸和平，以便得諾貝爾和平獎云云，而白宮輕蔑式的回應更是一種羞辱，這只凸顯賴清德沒有能力處理兩岸問題，也沒有真的說動特朗普的本事，在國際上丟臉，台灣人情何以堪。