美兵推曝陸若檢疫封鎖　台天然氣只撐11天

位於桃園觀音的第三液化天然氣接收站。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／美媒《華爾街日報》7日報導，華府智庫“保衛民主基金會”（FDD）與台灣智庫“科技、民主與社會研究中心”（DSET）共同舉辦的兵推演習，在中國大陸封鎖的情境下，台灣的天然氣（LNG）庫存可能在11天內耗盡，參與其中的美國共和黨參議員認為，這可能是台灣的阿基里斯腱。



根據《華爾街日報》報導，美國共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）參與了這場兵棋推演，兵推結果顯示，在封鎖情況下，台灣的LNG存量11天內就會耗盡。如果實施限電措施，能源供應可以維持更久，但此舉將嚴重衝擊台灣製造業，包括半導體產業，而該產業停擺將對全球造成影響。芮基茲表示，“這場兵推真正凸顯了，這可能就是台灣的阿基里斯之腱。”



報導提到，台灣高達97%的能源仰賴海上進口，其中，天然氣佔了約一半的發電量，一旦中國大陸實施海上封鎖，維持民生的能源航線遭切斷，將對台灣產業造成重大打擊，尤其是高耗電量的半導體產業，進一步造成全球性的衝擊。



報導指出，中國大陸亦可能採取灰色地帶戰略，包含以執法或公共衛生名義採取登船檢疫，以及中斷台灣海運貿易，迫使台灣與美國決定是否採取軍事行動。



“捍衛民主基金會”（FDD）中國大陸問題資深研究員辛格爾頓（Craig Singleton）指出，這是一種低於戰爭門檻的脅迫，卻足以讓台灣屈膝的手段，中國大陸會試圖將採取軍事行動的壓力拋給台灣和美國。



華府智庫“戰略與國際研究中心”（CSIS）先前的兵推結果，也有著類似結論，指出若中國大陸封鎖，台灣的天然氣庫存將撐不到2周，煤炭約能撐7周的時間。



報導提到，台灣政府正重新思考其能源配比，來應對這一威脅，重啟核電似乎成為無法迴避的選項之一。