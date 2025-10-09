輝達土地爭議　羅智強痛批劉世芳講幹話

北士科地上權爭議，羅智強在臉書發文表示看法。(照:羅智強臉書) 中評社台北10月9日電／針對北士科移轉地上權爭議發表看法，中國國民黨黨主席候選人羅智強認為“內政部長”劉世芳“講幹話、裝外行”，批評劉世芳宣稱7月已發函根本是推卸責任，問題至今未獲解決。強調若依照“部長”說法辦理，恐重蹈柯文哲遭檢方追訴的覆轍，並質疑“那蔣萬安是不是也等著被抓去關？”



羅智強9日在臉書發文表示，AI巨頭輝達（NVIDIA）要來台北設AI中心，這是“國家”等級的大事，結果現在卡在“契約限定不能移轉”，北市府提了兩個合法合規的方案，“中央政府”卻像隱形人、被追問後還出來瞎扯！



羅智強批評，“內政部長”劉世芳這周竟然出來說，“中央”7月早就回函“可以移轉”？拜託，那封公文是證實北市府的第二方案——“新壽解約後，可以設定地上權給輝達”，根本不是“不解約、可直接移轉”！



羅智強指出，現在問題就出在這個“契約”：白紙黑字寫著，新壽要蓋完才能移轉。那請問“內政部”敢不敢正式背書：“可以不用解約、直接移轉”？敢嗎？不敢。因為一旦出了事，北檢保證就會進場查圖利，辦的是北市府公務員、是蔣萬安還是劉世芳？



羅智強說，到時候，劉世芳就會在旁邊翹腳喝咖啡，“呵呵笑”看輝達投資案變“京華城2.0”。



羅智強表示，大家別忘了，柯文哲的京華城案就是被辦成這樣，現在誰還敢為“國家”謀利？誰還敢鬆綁為產業鋪路？更何況是叫市府違約移轉？“中央”不幫忙就算了，還派個劉世芳出來講幹話、混淆視聽，這叫“協助地方”？這叫不解決問題還“送輝達入套、送地方去死”。



羅智強指出，真相衹有一個：北市府在解問題，“中央”在開鬼藥單。