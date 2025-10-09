趙怡翔赴美談賴過境？涉外人士：非常不妥

“國安會”副祕書長趙怡翔。（中評社 資料照) 中評社台北10月9日電／新任“國安會”副祕書長趙怡翔上周密訪華府，外傳主要目的是要探詢今年底前賴清德能否過境紐約出訪中南美洲3“友邦”。不過涉外人士今天表示，對於出訪，駐美代表處一直有在努力推動，趙選在美中談判以及美方尋求“川習會”之際，跨過駐美代表處談此事，不僅時機非常不妥，更會衝擊台美互信，影響後續工作。



根據《中時新聞網》報導，“國安”體系插手外交工作這已不是第一次，據瞭解，賴清德原訂8月出訪，遭美國特朗普政府拒絕過境紐約之後，“國安”體系就對駐美代表處表示質疑，之前甚至傳出“國安會”諮詢委員徐斯儉要接駐美代表。



涉外人士指出，有心人士這種放話，當時即造成駐美代表處與美方政要接觸時的困擾，美方擔心駐美代表換人，會影響到雙方之間的承諾，原本開放態度轉為保守，直到徐斯儉確定不會接，雙方好不容易才恢復原有的互信。



現在趙怡翔又再度出面，並傳出要探詢今年底前賴清德出訪中南美洲3“友邦”，其間過境紐約的可能性。儘管“總統府”發言人郭雅慧已強調，目前沒有出訪的安排，相關報導並不正確。但外傳趙怡翔此行，是奉賴清德之命，“國安會秘書長”吳釗燮也知情，讓外交體系“兩個太陽”疑雲趨於白熱化。



涉外人士透露，吳釗燮雖是“國安會”祕書長，卻憑著其過去擔任過“外交部長”的人脈，插手外交事務，此次趙怡翔出訪美國就是一例，不僅不信任駐美代表處，自以為他們擁有更多的人脈，但事實上，趙怡翔此行不僅見不到真正能影響決策的特朗普團隊官員，反而影響到“外交部”、駐美代表處與美方建立起的互信。



涉外人士表示，美方所以對賴過境紐約態度保守，就是擔心影響美中談判和月底將在韓國APEC期間舉行的“川習會”，對於美方的顧慮，台駐美代表處也表示尊重，不願意在此時造成美方困擾。



但涉外人士指出，趙怡翔此時赴美談此事，不僅破壞台美互信關係，增加美方困擾，也會讓美方對台的外交體系“雙頭馬頭”現象感到疑惑，更將影響台灣駐美代表的工作，對未來台美關係的發展都不是好事。