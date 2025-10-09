2026誰能贏蔣萬安？張斯綱：王世堅威脅高

左起國民黨台北市議員張斯綱、民進黨台北市議員林亮君。（照片：《下班瀚你聊 》YouTube） 中評社台北10月9日電／2026台北市長選舉，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取連任，民進黨潛在人選，包括民進黨前秘書長林右昌、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、“立委”王世堅、吳思瑤及社民黨議員苗博雅都被點名。國民黨籍台北市議員張斯綱8日在網路節目認為，如果是王世堅出戰，對蔣萬安的威脅度最高。



張斯綱8日在網路節目《下班瀚你聊 》中認為，最有可能的還是鄭麗君跟吳思瑤，但如果王世堅出來，反而對蔣萬安的威脅度最高。但問題是，他未必出線，搞不好賴清德最喜愛的就是“行政院副院長”鄭麗君跟吳思瑤這兩位。



張斯綱表示，也許市場上接受度比較高的是王世堅，因為王世堅對市政熟悉。不過，王世堅自己講過，一定不是他 。張斯綱認為，朕意有的時候還是會左右一些結果的。



民進黨籍台北市議員林亮君表示，因為民進黨還是有一個機制，因為當然希望市長選舉能夠盡早開跑，開始準備，選對會有提到大概是農曆年前，希望就可以把人選定下來。現在傳出比較積極爭取的是吳怡農。



林亮君也指出，大家盤點這麼多人選，最後還是會有初選的機制，或者是如果吳怡農要爭取，然後也有其他人想要爭取，就會有初選的機制。但是會不會最後也是用協調、徵召的方式。總之在市長人選上面，他們一定會派出一個最強的。