2026“直轄市”對戰郭正亮指綠這3都皆輸

郭正亮。（截自“綠也掀桌”YouTube直播畫面) 中評社台北10月9日電／中國國民黨主席選舉進入最後階段，競爭更激烈。前“立委”郭正亮表示，有候選人說若他當選，最能夠讓2026、2028勝選。他認為，能不能讓國民黨壯大、能不能吸引更多中間選民，還有年輕人的支持，會比較實際。至於2026，目前看起來“直轄市”的對戰，民進黨台北、台中、桃園一定輸，衹有新北有變數，他們一定會用很多怪招。



郭正亮8日在網路節目《綠也掀桌》中表示，有些東西國民黨主席候選人去講，人家也半信半疑，比如有候選人說若他當選，最能夠讓2026、2028勝選。他認為，不是他們講了什麼，而是人家認為你會帶來什麼？也就是說國民黨缺什麼，你有沒有助上一個大力，比如能不能讓國民黨壯大、能不能吸引更多中間選民還有年輕人的支持，這就很實際。



第二，國民黨主席候選人碰上民進黨選對會召集人邱義仁、民進黨秘書長徐國勇跟賴清德這支戰隊，能不能展現你的作戰能力，這比較實際吧。第三，有些人會說募款能力，可是他不認為有募款的問題；因為不管誰當選，募款都不是問題，國民黨是個大黨，怎麼會連錢都募不到，這是不可能的事。



主持人李珮瑄問及，民進黨的“仁勇戰隊”真的這麼了不起嗎？郭正亮表示，未必如此，但是他們什麼都敢，而且還有司法作戰，國民黨現在還有同志被羈押，也不知道明年有關縣市長的選舉，人家會不會來查你的底，搞不好也是用司法作戰，怎麼知道不會呢？比如新北市就很有可能，因為民進黨的目的一定是+1，目前看起來“直轄市”對戰，民進黨台北、台中、桃園一定輸，就衹有新北有變數，他們一定會用很多怪招。