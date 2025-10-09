賴喊美國再次偉大　藍委問：我們是藩屬嗎？

藍委葉元之。（中評社 資料照) 中評社台北10月9日電／雙十節前夕，賴清德接受美國保守派廣播節目專訪，談及台灣若“被併吞”將衝擊美國利益，特朗普若能讓大陸放棄對台動武，將獲得諾貝爾和平獎。中國國民黨籍“立委”葉元之表示，美國MAGA派要跟大陸談經濟，就會抑制對台灣的好。還有晶片五五分等論調，若一直順著對方意思去做會傷害台灣利益。



藍委葉元之8日在《大新聞大爆卦》節目表示，“中華民國”跟美國關係近，對“國家”好的話也OK，但不能為了自己要去美國，就傷害“國家”利益。賴說鼓勵台積電多去美國投資，讓美國再次偉大？很奇怪，我們是“藩屬國”嗎？怎麼會這樣講？



葉元之質疑，這等於是告訴美國：我們台灣掏心掏肺，你要什麼，我們都給你，我們不需要籌碼，我們的目標就是“祝你再次偉大”！



葉元之強調，這樣做除了傷害台灣利益之外，美國人會因為這樣感謝你嗎？必須要先瞭解，“讓美國再次偉大”叫MAGA，make America great again！ 這一派人的想法就是民粹，為了要解決美國的經濟問題，美國優先！沒有在跟你講什麼價值。



葉元之表示，賴清德要去拉美國的關係，這OK，但不能犧牲台灣的利益。這會讓大家覺得，你沒有把關。