輝達總部卡關　名醫：卓榮泰應當柯文哲第二

鑑於柯文哲圖利罪，沒人敢勇於任事。沈政男建議，輝達北市科土地案，應由卓榮泰當柯文哲第二。（沈政男臉書） 中評社台北10月9日電／輝達台灣總部計劃設置於北投士林科技園區T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權，爭議難解。根據轉述，民進黨8日中常會中，中常委、“立委”王世堅指出，“中央”是不是要出手幫忙？身兼黨主席的賴清德表示，“中央”能幫忙的一定全力幫忙。常做評論時事的精神科醫師沈政男認為，卓榮泰應該出來當第二個柯文哲。



沈政男8日在臉書發文表示，這事情的本質是，前台北市長、民眾黨前主席柯文哲因涉嫌圖利京華城，被求處重刑而且羈押一年，接下來是誰要來當第二個柯文哲？他認為，卓榮泰應該下來當第二個柯文哲。



沈政男指出，“中央”應該出來幫忙，但是“中央”要幫的就是上述的法令解釋，讓輝達能以專案方式拿到地上權。問題是，前提仍舊無解，就是新壽不願意解約。新壽中意的方式是直接把地上權“移轉”（其實就是買賣）給輝達，輝達也接受。但當初台北市政府與新壽的合約沒有這樣寫，沒有相關法規可以這麼做，於是不敢了。這時綠營就說，中國國民黨籍台北市長蔣萬安無能。



沈政男接著說，綠營最有辦法，既然如此，最到位的方法，就是讓“行政院長”卓榮泰出來宣布，“地上權直接從新壽移轉給輝達不違法”！讓蔣萬安沒有後顧之憂。敢不敢？還是要賴清德自己出來講，或者在相關行政會議裡裁示？民進黨就不敢啊！因為將來可能會像柯文哲一樣，被檢察官以圖利罪偵辦，然後隨便就被羈押十個月、一年。



沈政男更點出，T17、T18已經確定卡關了，就看T12或園區其他地方有沒有適合區域，不然台北市就留不住輝達了。因為大家都怕變成下一個柯文哲。輝達做的是AI高科技，但遇到的台灣政府體制卻是石器時代！當初柯文哲就是看不下去，想要離開洞穴，走向一個有效能的體制，結果就被山頂洞人抓回去關了。



沈政男狠酸，輝達可以弄出一套政府AI軟硬體，讓它來管理台灣。因為現在沒人勇於任事，公務員做事情之前都先翻六法全書，看看自己會不會被抓，那就讓AI來執政就可以了。