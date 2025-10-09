2026綠恐崩盤　陳淞山：陷入末日現象

前扁辦主任陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／距離2026九合一地方選舉僅剩一年，前扁辦主任陳淞山8日在《美麗島電子報》發表評論表示，靠選戰起家的民進黨，如今正陷入政治低迷的“末日現象”。他說，歷經兩次罷免挫敗後，綠營不僅無法重振旗鼓，反而陷入內外交困的困局，甚至連台北市長都找不出“像樣”的候選人，顯示民進黨長期執政後的政治傳承出現嚴重斷層。



陳淞山表示，外界普遍認為，在兩次罷免失利後，民進黨的政治氛圍持續低迷，這股陰霾勢必衝擊明年底的地方大選。包括長期執政的高雄、台南兩市，恐因派系鬥爭與初選恩怨陷入苦戰；而台北市、新北市與桃園市三都的選情，幾乎看不到翻盤的機會。即使民進黨在宜蘭仍有機會拿下縣長，整體而言選情仍極為不利，更遑論2028年的“總統”與“立委”選舉。



陳淞山指出，民進黨的“首都提名人選”是全台關注的重點戰役，但若只推出吳怡農、苗博雅、吳思瑤或王世堅等“二軍”級人選，不僅難以牽制藍營，亦無法發揮母雞帶小雞的效果，恐淪為“未戰先敗”的政治布局。他批評，這樣的提名策略充其量只是“廖化當先鋒”，顯示民進黨“中央”執政近十年，竟連“首都”市長像樣的候選人都培養不出來，向外界曝露出“後繼無人、無能傳承”的政治現實，正逐漸走向政黨輪替的宿命。



陳淞山說，蔡英文與賴清德兩任“總統”兼任黨主席，皆難辭其咎。前兩次地方選舉，蔡政府因執政爭議與提名失誤，導致民進黨全面潰敗，只剩下六席縣市長，全台總得票率更比國民黨少8到10個百分點。如今賴清德執政一年多，面對在野黨的反制與罷免對抗，加上執政者以罷免報復在野勢力，結果社會撕裂、仇恨對立升高，民意反撲導致綠營聲勢急速下滑，“賴政府”陷入民意崩塌的政治窘境，即便“中央”仍執政，也難以挽回頹勢。