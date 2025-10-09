台媒：台灣安全、外交體系搞內鬥

台“國安會”副秘書長趙怡翔密訪華府，被質疑台灣安全與外交體系內鬥。。（照：趙怡翔臉書） 中評社台北10月9日電／台灣“國安會”副祕書長趙怡翔密訪華府，讓外交事務“兩個太陽”之爭浮上檯面。《中時新聞網》分析報導，在美中台三方情勢波譎雲詭之際，台灣“國安”、外交體系卻還在搞內鬥，不僅打擊台駐外人員士氣，更將危及台美關係和台灣利益。



“外交部長”林佳龍近日接連出訪日本、菲律賓，更在歐美之間“折返跑”，9月中下旬剛前往大陸外長王毅造訪過的奧地利首都維也納，還在聯合國大會開議期間現身紐約；9月底又再度訪歐洲，應邀出席波蘭的“華沙安全論壇”，讓北京幾度動怒。



與此同時，“國安”體系之前卻頻頻傳出駐美代表要換人，趙怡翔上周更密訪華府，外傳是要喬賴清德出訪中南美洲過境紐約事宜。如果傳言為真，擺明了就是不信任台駐處人員和外交團隊。



趙怡翔過去曾擔任過駐美代表處政治組長，和特朗普1.0時期的官員和共和黨議員確實有過交情；不過特朗普2.0上任後，與1.0時期的許多官員都早已撕破臉。



之前賴清德高調接見美國前副總統彭斯、前白宮副國安顧問博明、美國前駐聯合國代表海莉等被特朗普列為黑名單或“叛將”的前官員，就被質疑“國安會”資訊彙集和判斷能力有問題。



美國前國務院資深顧問惠頓日前更撰文批評，小英時期對美的外交作為失敗，不僅與特朗普政府格格不入，且長期壓寶民主黨、親近華府左派智庫，疏遠真正對台有實質幫助的共和黨。趙怡翔此次訪美，外傳並未見到真能影響決策的特朗普團隊，顯然並非空穴來風。



賴清德上任後，兩岸關係更緊張，台灣更仰賴美國，“國安會”不僅未能協助外交團隊拉近與美方關係，反而在美國力促“川習會”之際，在外交工作上大玩“雙頭馬車”，賴確實該出手整頓了。