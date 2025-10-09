馬文君轟台軍濫編預算　椅子5萬水貴12倍

針對新台幣5700億元的強化韌性特別預算，藍委馬文君在臉書痛批台軍方浮編預算。（照：馬文君臉書） 中評社台北10月9日電／“立法院”目前正在審查“行政院”編列新台幣5700億的“強化韌性特別預算”，中國國民黨籍“立委”馬文君今天針對“國防部”編列的1132億預算提出質疑，她指出軍方將採購每張5萬元的長官座椅，以及比現行採購貴上12倍、每瓶500cc要價120元的戰備用水編列8億元採購。馬文君痛批，軍方浮報浮編預算問題嚴重。



馬文君9日在臉書發文指出，“行政院”此次編列的“強化韌性特別預算”高達5700億元，其中“國防”部分配金額超過1130億元，在分配的9個部會中，除了編列普發現金的“財政部”外，“國防部”預算最高，甚至超過受美國關稅戰影響需協助紓困、提升競爭力的產業補助預算。



馬文君表示，根據軍方說明，預算涵蓋近400個工作項目，主要聚焦於“強化國土防衛”及“提升資通作業環境與設備”。但她逐項檢視後發現，許多內容與實際戰備或防護強化關聯不大，反而像是一般行政採購與設施更新。



她舉例指出，聯合作戰中心編列5萬元購置長官座椅，兵棋室更新設備預算達3045萬元，其中會議桌椅就佔了250萬元；另外，為了囤儲戰備水，編列近8億元預算，購買500cc特規瓶裝水，每瓶單價預估高達120元，是現行採購價的十多倍。



此外，馬文君質疑軍方囤儲戰備用油的方式不妥，編列12億餘元預算給中油公司，卻未要求多蓋油槽或加強隱匿性、防護加固，與現行作法無異。她還指出許多單位以“強化國土防衛能量”名義進行馬路重鋪、興建車輛鋼棚、房舍防水、電力設施換新、整修游泳池等工程，甚至有近3年才以公務預算完成整建的靶場又納入特別預算中。



馬文君強調，這筆特別預算金額龐大、涉及層面廣泛，若“國防部”對細項審查不嚴，將失去預算特別編列的原意。她身為“外交及國防委員會”召委，將嚴格監督相關預算執行，也要求“國防部”提出具體合理的說明，避免預算成為行政浪費或名目不清的“韌性浮編”。