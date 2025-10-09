美關稅衝擊　洪申翰：影響三千八百家公司

台“勞動部長”洪申翰。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電(記者 俞敦平)美國對等關稅持續衝擊台灣出口產業，製造業傳出減班休息與無薪假增加。台“勞動部長”洪申翰今赴“立法院”報告表示，已有逾兩萬家企業接受訪視、逾八千名勞工實施減班休息。“勞動部”將以薪資補貼、職訓與青年就業計劃等措施，協助受影響產業穩定就業，必要時將啟動公共上工方案。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會9日邀請“勞動部長”針對“因關稅造成‘我國’市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策”進行專題報告並備質詢。



美國今年四月開始，針對部分進口產品課徵對等關稅，波及台灣出口導向產業，金屬製品、機械及塑膠製造業首當其衝，部分中小企業出現減班休息情形。



對此，洪申翰指出，“勞動部”已建立“關稅影響事業單位監測機制”，主動訪視企業與工會，掌握市場變化。截至十月初，全台訪視超過兩萬家企業，其中約三千八百家表示受影響。最新減班休息通報顯示，全台共有三百九十八家事業單位、八千五百多名勞工被迫減班，約七成三屬可適用補貼業別，八成以上員工能申請薪資差額補貼。



洪申翰表示，為協助產業穩定，“勞動部”自八月起擴大“安定就業措施”，將補貼行業由三類增至九類，補貼比例由五成提高至七成。勞工若在減班期間參加職訓，可同時領取補貼與訓練津貼，每月最高可達一萬七千元，月薪三萬以下者可領至兩萬二。企業辦理訓練最高補助三百五十萬元，並透過“人力資源提升計劃”補助企業強化員工技能。



洪申翰也指出，“資源青年就業計劃”自九月起上路，針對十五至二十九歲未在學、未就業青年提供尋職津貼與就業獎勵，最高可達四萬八千元。此外，“勞動部”整合“就業通計劃”，鼓勵雇主聘用受衝擊產業勞工，並視經濟情勢啟動“公共上工”與“公益上工”方案。他表最後示，“勞動部”將持續追蹤產業與勞動情勢，滾動調整措施，“全力減輕關稅對勞動市場的影響，穩定台灣就業環境。”