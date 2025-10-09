巨大遭美指強迫勞動　洪申翰：推直聘制度改革

民眾黨委員陳昭姿。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電(記者 俞敦平)美國日前指控台灣知名自行車大廠巨大機械涉及強迫勞動，發布暫扣令，引發海內外關注。台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿今在“立法院”質詢台“勞動部長”洪申翰，追問勞檢落差與移工制度問題。洪申翰回應，“勞動部”已進場瞭解並協助企業提出改善方案，未來將強化政府在移工聘僱過程中的角色，推動直聘制度改革。同場他也回應關稅衝擊導致減班休息情況，強調政府不會公開企業名單，盼雇主主動通報以保障勞工權益。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會9日邀請“勞動部長”針對“因關稅造成‘我國’市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策”進行專題報告並備質詢。



針對巨大機械被美國海關指控涉及強迫勞動，陳昭姿質詢時指出，洪申翰與“行政院長”卓榮泰9月初曾赴該公司參訪，20天後卻爆出美方發出暫扣令，令人震驚。她引述美方指控內容，包括“濫用弱勢處境、惡劣工作與生活條件、債務束縛、扣留工資與超時工作”等五項罪狀，並詢問“勞動部”調查結果為何與美方差距如此之大。



洪申翰回應，“勞動部”與台中市勞工局已於9月26日共同進場瞭解狀況，但行動目的並非勞檢，而是協助企業釐清問題並提出改善計劃，以盡快解除暫扣令。他指出，國際供應鏈與品牌近年愈發重視勞動權益，相關認定標準逐漸趨嚴，台灣也須面對這股趨勢。



陳昭姿強調，巨大與美利達近期都實施“零付費政策”，由雇主全額負擔仲介費，減輕移工債務負擔，應視為正面案例。她並批評台灣長期高額仲介費遭國際勞工組織與美方點名，呼籲政府推動“政府對政府”的直聘制度，從制度面杜絕剝削。