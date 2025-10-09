黃國昌：綠喊抗中保台掩飾錯誤能源政策

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）華府智庫兵推顯示，在中國大陸封鎖的情境下，台灣天然氣（LNG）庫存可能在11天內耗盡，會是台灣的困境。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌今天表示，一天到晚在喊抗中保台的民進黨，對這危機視而不見，就只是為了掩飾他們錯誤的能源政策而已。



美媒《華爾街日報》7日報導，華府智庫“保衛民主基金會”（FDD）與台灣智庫“科技、民主與社會研究中心”（DSET）共同舉辦的兵推演習，在中國大陸封鎖的情境下，台灣的天然氣（LNG）庫存可能在11天內耗盡，參與其中的美國共和黨參議員認為，這可能是台灣的阿基里斯腱。



黃國昌對此在“立法院”受訪時表示，天然氣儲量衹有11天，如果被中國大陸封鎖的話，會對台灣的能源造成非常大衝擊，甚至是“國安”重大危機，這件事情其實政府早就知道了。



黃國昌說，但令人沒法理解的是，一天到晚在喊抗中保台，要保衛台灣的民進黨政府，對於這麼重要的天然氣供應問題，可能會造成“國安”危機卻視而不見，毫無感覺。



黃國昌認為，最大原因就是民進黨要掩飾他們自己錯誤的能源政策，對於“國家”、對於人民，對於經濟所造成的嚴重傷害而已。



另針對三位大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽發表聯合聲明，表示大法官行使職權的合法組織門檻是10人，大法官不得自外於“憲法”，也不得以“違憲”方式自我擴權，恣意行使大法官職權。



黃國昌表示，這不就反映出憲政體制最大的問題嗎？掌握、解釋“憲法”權限的大法官說應該要遵守“立法院”三讀通過的《“憲法”訴訟法》，這是法律的ABC，三位大法官所講出來的，其實就是一般法律系的學生應該有的水準跟認真，沒有什麼好意外。



但真讓人意外的是，黃國昌說，不是大法官的“行政院長”卓榮泰竟然自居為大法官，認為可以不遵守“國會”三讀通過的法律，自己宣告法律“違憲”，不依法編列預算，踐踏警察、軍人、消防員的法律權益，這才是值得好好省思的地方，大法官說要遵守《“憲法”訴訟法》，卓榮泰說不願意遵守“立法院”三讀通過的法律，兩相對比之下，到底誰在毀憲亂政，不是已經很清楚了嗎？