藍批“勞動部”粉飾太平　搞特別預算趁火打劫

藍委邱鎮軍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電(記者 俞敦平)針對台“勞動部”以“平緩”形容無薪假增勢，中國國民黨籍“立委”邱鎮軍在“立法院”質詢時痛批“粉飾太平”，並質疑特別預算將新台幣100億元挪作勞保基金撥補“名目混亂、趁火打劫”。對於台“勞動部長”洪申翰一再以官式語氣解釋，邱鎮軍怒斥“是不是覺得國際情勢越亂越好？”最後更怒批，“你怎麼那麼愛辯呢？好好講不聽！”並直接結束質詢。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會9日邀請“勞動部長”針對“因關稅造成‘我國’市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策”進行專題報告並備質詢。



邱鎮軍指出，截至10月1日，全台共有398家企業、8,505名勞工實施減班休息，比9月中旬再增加65家、1,171人，增幅仍明顯上升，卻被報告形容為“較前期平緩”。邱鎮軍批評這種用詞“容易讓外界誤會情勢趨穩，根本是粉飾太平”。



洪申翰解釋，“平緩”指的是增幅略減，並非情勢改善，強調“勞動部”仍在戒備。邱鎮軍則回應，從4月以來減班人數未見下降，曲線依舊陡升，“這樣怎麼能說平緩？”並提醒部會應對用字謹慎，避免掩蓋實況。



邱鎮軍進一步指出，“勞動部”雖訪視逾兩萬家企業，但應著重“解決多少問題”而非“造訪多少次數”。目前雖有近八成勞工符合薪資差額補貼資格，實際申領者卻僅約一半，顯示制度執行力不足。此外，仍有105家企業不在補助範圍，“行業劃分過於僵化，難反映真實受創面”，要求“勞動部”檢討盲點。



洪申翰回應，受衝擊產業主要集中於金屬製品、機械設備、汽車零組件等，均已納入“強化安定就業措施”範圍，未來也會滾動檢討是否擴大適用。邱鎮軍則語帶不滿，指“滾動檢討講了半年，卻沒滾出什麼結果”。