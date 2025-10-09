綠議員批盧秀燕　稱雙十晚會無青天白日旗

台中市議員陳俞融質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月9日電（記者 方敬為）雙十晚會今晚將在台中文心森林公園戶外劇場登場，賴清德、國民黨籍“立法院長”韓國瑜等人都將出席致詞，民進黨籍市議員陳俞融上午在議會質詢中批評，這次台中市睽違8年再次主辦雙十晚會，結果城市裡面絲毫無慶典氛圍，只看見台中市長盧秀燕的宣傳“玉照”，街頭上沒有青天白日旗，她提臨時動議，要求市府加掛旗幟，不要只會拍馬屁。



台中市議會9日召開臨時會第7次會議，陳俞融在臨時動議環節提議，要求市府加強雙十慶典布置，加掛青天白日旗，還給台中市民應該有的雙十慶典！



陳俞融指出，今年市府建設局編列雙十晚會慶典相關的青天白日旗幟布置工程決標預算，高達新台幣131萬元，結果卻處處只見到盧秀燕的宣傳“玉照”，捷運有一列雙十晚會的宣傳車廂，貼滿盧秀燕的照片，就花了新台幣15萬元，簡直是拍馬屁拍過頭，本末倒置。



陳俞融強調，台中市民引頸期盼雙十晚會，但是台中市的街頭卻無慶典氛圍，反觀台北市的重要道路，旗幟高掛，對比台中市只見盧秀燕個人宣傳照鋪天蓋地，兩者高下立判。



陳俞融批，台中市政府高調宣傳盧秀燕，低調宣傳雙十慶典，這就是台中市政府“造神的心態”，沒有把“國家”放在心裡，這是民眾完全無法接受的，所以她提出臨時動議，要求市府加掛旗幟，不要只會拍馬屁。議長張清照裁示，該動議照案通過，市府採納辦理。