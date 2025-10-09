天然氣只撐11天　龔明鑫：有規劃不必恐慌

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）美國《華爾街日報》7日報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣在被大陸封鎖情境下，天然氣庫存可能在11天內耗盡。台“經濟部長”龔明鑫9日表示，政府早已從能源安全角度進行規劃，除增加天然氣儲備外，也具備燃煤等緊急備用能源，並推動再生能源發展，確保電力供應穩定。



龔明鑫、“國防部長”顧立雄等9日再度出席“立法院”財政委員會“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別預算案”審查。



龔明鑫會前受訪表示，“國防部長”顧立雄已就軍方戰備儲能作出說明，“經濟部”也同步從能源安全面著手，盡量在最短時間內提升天然氣儲存天數。除了天然氣外，台灣仍有其他燃碳等能源作為緊急備用能源來源，火力與水力發電亦可支撐基本用電需求。



龔明鑫強調，“經濟部”積極發展再生能源，預期至2026年底時再生能源占比可望達20%，屆時能源結構將更具多元韌性。若遇突發狀況，火力、水力與備用能源仍能在一定程度上維持電網運作，社會大可不必過度恐慌。



另一方面，針對外界關注輝達（NVIDIA）在台北市士林北投科技園區投資案進展，龔明鑫也回應，賴清德、“行政院長”卓榮泰已指示，“中央政府”持續與地方協調，全力協助企業需求，輝達對北士科園區的T17、T18基地仍高度關注，“行政院”與“經濟部”已在行政、法規層面提供協助，並持續盤點可行方案。



他表示，政府會在10月24日前完成相關盤點，提供輝達參考，並盡快釐清地方配套。當初輝達選址有其技術與基礎條件，松南營區（台北市松山機場對面）也是評估選項之一。相關法規修正已送交“行政院”審議，“中央”會盡快回覆支持，協助產業落實投資布局。至於是否改設在宜蘭、高雄？龔明鑫笑說再給點時間。