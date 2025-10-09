陳銘彬：陳其邁需各派系支持　初選不會表態

高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月9日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選預計年底民調，競爭白熱化。高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬向中評社表示，“美濃大峽谷”雖造成亂流，初選格局仍維持綠委賴瑞隆、邱議瑩兩強競逐，加上民進黨籍高雄市長陳其邁未來發展需各派系支持，不會表態挺誰，頂多避免黨內互打影響黨的形象。



陳銘彬表示，初選走到現階段，各方都已投入許多資源，不太可能叫誰退出或妥協，也不會有人去做這種笨蛋的事情。



陳銘彬今年66歲，是退休高中教師，從事社會運動40年，早期投入教師人權促進會、教師會等組織活動。高雄市公民監督公僕聯盟2010年正式成立，陳銘彬是現任理事長。高雄市公督盟9日在高雄市議會舉辦記者會公布議員問政表現評鑑。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，4搶1爭取黨提名，包括高雄綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺。



陳銘彬分析，高雄12月底初選可能性高，兩個月時間變化還很難講。原本形勢呈現上賴瑞隆、邱議瑩聲勢較好，不過近期爆發美濃大峽谷的盜採砂石案，因為美濃是邱議瑩的大本營，導致邱的氣勢較弱，反而賴瑞隆開始很積極表現。



另外，他指出，雖然許智傑、林岱樺還是參選到底，但是態勢還是維持兩強兩弱格局，尤其是涉案後的林岱樺雖然還可繼續選，但是給外界印象上是非常不利。許智傑雖然還在衝，但是議題與形象上、以及派系上是否能提升上來還有待觀察。



陳其邁最後會出手協調整合嗎？