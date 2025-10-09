館長斬首說遭法辦？藍委分析構成要件不成立

藍委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）針對網紅“館長”陳之漢近日在直播中談論兩岸議題時，提及“斬首行動”，更脫口“把賴清德狗頭斬下來”，可能遭官方法辦一事，曾任檢察官的中國國民黨“立委”吳宗憲今天表示，當然類似的言論最好不要講，但就法論法下，要用恐嚇罪和煽惑他人犯罪等法條來辦館長，構成要件並不成立。



吳宗憲說，有犯罪就該辦，但是司法請不要雙標，這是目前民進黨政府執政下很嚴重的問題，親綠的人講什麼都沒關係，但老百姓只要質疑一下官員就可能被法辦，這會毀掉司法在人民心中的信任度，可悲的是，現在執政黨正運用政治力量在嚴重干預司法，明眼人都看得出來。



館長近日直播談及下架民進黨、藍白合及兩岸一家親、大陸武統等議題，表示從新聞看到斬首打擊、精確斬首，“把賴清德的狗頭斬下來”，並向大陸喊話“兄弟我等你”、“我日也思夜也思”。



刑事局表示，直播公開提及斬首“總統”等煽動暴力言論，涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪、305條恐嚇危害安全罪，已蒐集相關事證報新北檢指揮偵辦。



吳宗憲今天在“立法院”受訪時對此表示，從法律的構成要件去分析館長事件，就能知道目前官方想法辦他的罪名會不會成立，恐嚇罪的構成要件是必須要被恐嚇者心生畏懼才會成立，不是有恐嚇動作就會成立恐嚇罪，所以就法論法就是看賴清德有沒有心生畏懼。



至於煽惑他人犯罪部分，吳宗憲說，他聽完館長當時的談話，以館長目前的身份地位，是不可能去號令一個地方軍隊，所以這部分是屬於不能犯或是幻想犯，所以這兩個構成要件都不成立。



而有人質疑，為什麼恐嚇“元首”不構成犯罪？吳宗憲說，不是這樣去論述，在討論法律時，必須依據法律的構成要件去談，而不是用政治傾向或喜不喜歡誰，來認定罪名成不成立，如此就太過於不專業了。