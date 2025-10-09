烏山頭水庫鋪光電板惹議　台官方稱很安全

綠委郭國文召開“烏山頭光電謠言滿天飛 業者、主管機關要扛起說明責任”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）台南市烏山頭水庫水面鋪光電板引起地方強烈疑慮，民進黨籍“立委”郭國文9日召集相關部門開記者會說明，並要求負起責任。“經濟部”能源署官員稱該光電板日曬雨淋也不會汙染環境。“農業部”農田水利署官員則稱，有要求廠商不得污染水源，2022年5月開始運作，每年有5次水質檢測，至今各項數據都顯示安全無虞。



民眾黨“立院”黨團總召黃國昌日前質詢此案，質疑“水庫設置光電板是否需要環評？”“環境部部長”彭啟明表示，依照現行法規無須環評，但正在修正規定，希望年底能預告，引起嘩然。



台南選區的郭國文上午邀請相關機關與業者開記者會，要求各單位積極說明並負起責任，避免不實消息衝擊地方。



郭國文9日在“立法院”開“烏山頭光電謠言滿天飛 業者、主管機關要扛起說明責任”記者會。他表示，該光電板已於2022年完工併聯，且至今水質監測結果顯示安全無虞。但目前地方三大疑慮：一、擔心長期使用光電板否會釋放有害物質；二、清洗光電板時，憂心會影響用水安全；三、破壞地方景觀而影響環境、生態與美觀，要求中央機關針對這三大疑慮做出完整說明。



農田水利署官員說明，太陽能光電板設置面積約11.5公頃，占烏山頭水庫的1026.3公頃當中的1.12%，於2022年5月開始運作，每年有5次水質檢測，至今各項數據都顯示安全無虞。



農水署提供資料表示，烏山頭水庫的水質綜合指標在設置光電板後，表現並沒有比設置之前還差，設置前後並無明顯變化。農水署強調，合約上要求廠商清洗光電板只能使用清水，且不得汙染水質，並沒有外傳使用到化學藥劑的問題。