桃竹苗4首長會議　聚焦大矽谷計劃零進度

桃竹竹苗區域治理平台首長會議9日在苗栗召開。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月9日電（記者 盧誠輝）桃竹竹苗區域治理平台首長會議9日在苗栗縣明德水庫“水漾月明會館”舉辦，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠與無黨籍苗栗縣長鍾東錦等4位首長齊聚，共同聚焦桃竹苗大矽谷計劃零進度的議題，整場會議砲聲隆隆。



桃竹竹苗區域治理平台成立於2016年，首屆由桃園市舉辦後，接著由新竹縣、新竹市與苗栗縣依序輪辦。本次會議議題廣泛，涵蓋青年發展、文化觀光、智慧城市、防詐治安及以“湖海之間-漫遊桃竹竹苗”為主題等多元面向，均與民眾日常生活息息相關。



苗栗縣長鍾東錦表示，桃竹苗大矽谷計劃已經9個月沒有開會，讓各縣市各自打仗，對桃竹竹苗4縣市非常不公平，他希望“中央”可以重視當初賴清德所提出的桃竹苗大矽谷計劃政策，儘快回應。另外，他也希望能修改地方制度法，讓苗栗縣可以增設副縣長和副秘書長各一人。



桃園市長張善政指出，桃竹苗大矽谷計劃是賴清德選舉時所提出的政策，而9個月前桃竹竹苗4縣市和“國發會”有個共識，就是要建立地方和“中央”的溝通平台，讓桃竹苗大矽谷計劃可以加速進行，但現在9個月過去了，“中央”和地方卻沒有開過任何一次會，讓他感到相當遺憾，未來他還是會積極和“中央”聯繫，希望能儘快開會。