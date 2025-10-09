台灣中部成關稅衝擊重災區　廖偉翔促訂專案

藍委廖偉翔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電(記者 俞敦平)美國對等關稅衝擊延燒，中部傳產成重災區。中國國民黨籍台中“立委”廖偉翔在“立法院”質詢指出，台中已有117家企業、2598名勞工實施減班休息，占全台三成以上，呼籲“勞動部”提出“低、中、高”三情境量化推估與中部專案對策。他批評“勞動部”報告用詞過於樂觀，政策反應遲緩，恐讓勞工在衝擊擴大時無所依循。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會9日邀請“勞動部長”針對“因關稅造成‘我國’市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策”進行專題報告並備質詢。



廖偉翔首先指出，關稅效應持續外溢，“勞動部”資料顯示，全台已有398家事業單位、8505名勞工實施減班休息，其中與美國關稅直接相關者達310家、影響逾7000人，創一年半新高。製造業受創最深，集中在機械設備、金屬製品與汽車零組件等產業。地理上則以中部最為明顯，顯示供應鏈波動率先壓向傳統製造聚落。



廖偉翔在質詢中強調，台中一地即佔全台無薪假勞工三成以上，減班休息企業117家、勞工2598人，“曲線陡升，根本還沒到頂”，質疑“勞動部”報告以“較前期平緩”形容趨勢，恐誤導外界認為情勢趨穩，根本是“低估風險”。他要求“勞動部”正視中部實況，立即提出“低、中、高”三情境推估，具體列出可能受影響人數與企業規模，並規畫區域性應對方案。



洪申翰回應，“勞動部”每周掌握產業情勢，綜合學界、智庫與業界的評估，也留意到關稅衝擊可能出現“遞延效應”，政府會以“設想相對嚴峻情境”進行準備。不過對於廖偉翔要求的具體數字，洪並未提出明確預估，只強調“會滾動檢討”。



廖偉翔表示，政策準備若沒有量化基礎，就難以即時應變，“行政程序本就有遞延，等事情發生才反應，受傷的都是勞工”。他強調，政府應讓社會提前建立預期，而非一再以空泛語句迴避。