黃國昌：巨大案是台灣勞權的警訊問題在制度

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月9日電(記者 俞敦平)針對巨大機械（品牌“捷安特”）遭美方指控涉及強迫勞動，台灣民眾黨籍“立委”黃國昌在“立法院”質詢時批評，“勞動部”僅強調“協助改善”卻未釐清事實，更暴露出台灣勞動法規與國際標準的落差。他指出，美方指控若成立，按台灣法規應早有裁罰紀錄，如今紀錄全無，顯示問題不只在勞檢執行，更在制度本身過於寬鬆。



“立法院”社會福利及衛生環境委員9日會邀請“勞動部長”針對“因關稅造成‘我國’市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策”進行專題報告並備質詢。



巨大機械遭美國海關與邊境保護局（CBP）以“強迫勞動”為由發出暫扣令，波及其全球供應鏈。黃國昌在“立法院”社福及衛環委員會質詢中表示，巨大是台灣製造業的代表品牌，如今卻因勞動爭議登上國際新聞，“這不只是企業形象問題，更是國家勞權信譽的警訊。”



黃國昌指出，美方指控包括“濫用弱勢處境”、“惡劣工作與生活條件”、“債務束縛”等五大項，而巨大在聲明中全盤否認，強調移工可自由外宿、使用手機、並有申訴管道。黃國昌質疑，“這不是價值辯論，而是事實問題──巨大說的到底是真的，還是假的？”



“勞動部長”洪申翰回應，“勞動部”已會同台中市政府進場瞭解，但非正式勞檢，目前仍請企業補交資料，尚未確認其聲明真偽。洪申翰強調，國際對強迫勞動的重視程度升高，“勞動部”會協助企業提出改善方案，盡快化解美方疑慮。



黃國昌對此表示不滿，認為“勞動部”混淆“標準”與“事實”。他指出，美方是依國際勞工組織（ILO）標準認定，但即使不以美方標準衡量，台灣現行《勞基法》、《就業服務法》、《職業安全衛生法》早已對加班、扣薪、住宿自由等事項有明文規範；若指控屬實，“理應早在台灣法下就構成違法”。