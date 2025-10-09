不怕！黃國昌：對抗綠貪腐集團行動不會停止

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）“經濟部長”龔明鑫在任“行政院秘書長”時遭到跟拍，龔今表示已報案。媒體今天詢問民眾黨主席黃國昌，跟監的人是否為他的前助理，黃國昌表示，沒有事實證據基礎的編故事，沒有回應的必要。



黃國昌強調，對於近日許多不實的報導，他會權衡時間，採取適當的作為。而民進黨想要用這種手法來移轉自己違法濫權的焦點，不會得逞，他對抗民進黨黑心貪腐集團的決心和行動也不會停止。



近日綠營猛打黃國昌疑涉狗仔跟拍的風波，今有媒體報導，“經濟部長”龔明鑫今年6月任職“行政院秘書長”期間，也疑似遭到狗仔跟拍。對此，龔明鑫今天受訪時強調，“的確是有疑似這樣的情況，那是我司機發現的，司機後來也有跟警方報案、備案”，未來會相信警方的處理。



黃國昌受訪時針對遭媒體質疑跟拍的人疑似是他的前助理一事表示，鏡報新的媒體要衝流量，要好好做一些認真扎實的報導，捕風捉影、沒有什麼事實證據的基礎在那邊編故事，沒什麼回應的必要。



至於親綠網紅四叉貓爆料有黃國昌跟金主在核銷徵信費用，還在重慶北路家樂福附近開會？



黃國昌說，請問是什麼徵信費用，是昨天還前天？那位綠營的側翼不是指控他花錢去請徵信社，現在又變成不是他花錢去請徵信社，自己的故事變來變去，講的到底是什麼？自己都在打自己的臉，結果媒體還配合這種綠營側翼在操作，會不會太可笑？