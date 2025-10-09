郭國文：最期待輝達能將海外總部設在台南

綠委郭國文接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前公開主張，台美晶片製造應調整為“五五分”。民進黨籍“立委”郭國文9日表示，輝達（NVIDIA）與台積電在全球半導體產業鏈中具關鍵地位，輝達海外總部更該落腳台灣，將對台灣半導體產業發展具重大戰略意義。



郭國文9日在“立法院”開“烏山頭光電謠言滿天飛 業者、主管機關要扛起說明責任”記者會。會前受訪。



針對美國主張台美晶片產能五五分，郭國文表示，那更該爭取輝達落腳台灣，輝達長期與台積電合作密切，尤其在先進製程領域，台灣擁有無可取代的製造優勢。輝達選擇將生產基地及技術重心設在台灣，具備合理與戰略層面的考量。他指出，目前3奈米製程主要在台南生產，未來2奈米製程則預計以高雄為主；若台灣能維持先進製程的領導地位，輝達來台設立總部的必要性將更為明確。



郭國文強調，“中央”與地方政府應聯手積極爭取輝達在台落腳，地點不必限於台北，也可考慮南部科技走廊。他個人最期待輝達能將海外總部設在台南，進一步整合台灣南部的晶片供應鏈優勢，帶動高科技產業聚落升級。



針對外界關心輝達使用台北市士林北投科技園區T17、T18土地卡關，郭國文表示，輝達是否落腳該區仍未確定，但留在台灣才是關鍵。他呼籲“中央”協調地方，加快行政審查程序、提供彈性方案，務必讓輝達在台布局成真。